“Yo estaba viendo una película en Netflix pero estaba en eso que uno dice que ya estaba cabeceando cuando se vino el temblor, empezó suave pero ya después esto se meció como una hamaca yo pensé que iba a ser un terremoto, me puse soplada los zapatos y según yo iba para la calle pero cuando ya paró estaba en la sala y me senté, siempre les he tenido mucho miedo, por suerte no se cayó nada porque eso si me aterra”, dijo Carillo.