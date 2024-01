Vecina de Purral: “Cuando vi esa atrocidad oré por las mamás de estos cuatro muchachos asesinados”

Las cuatro víctimas son muchachos jóvenes. Foto: Albert Marín.

Aterrorizados, así están los vecinos de Purral, en Goicoechea, luego de que cuatro jóvenes fueran asesinados a balazos.

Doña Carmen, una vecina de Los Colochos, como le llaman a la calle donde ocurrió el crimen cuádruple, nos contó que ella escuchó un alboroto afuera de su humilde casita.

“Yo estaba chorreando el café y se escucharon como personas que iban corriendo y en eso se oyeron balazos y gritos, pero aquí es frecuente escuchar los balazos, la gente ya no se asusta, pero yo siempre me pongo muy nerviosa”, dijo la señora.

Ella contó que su hijo salió de la casa para ver qué pasaba y ella le decía, “venga, venga papito, es peligroso”.

“No me hizo caso y se asomó y me dice, ‘mamá, hay varios muchachos muertos’ y entonces la gente empezó a llamar a la Cruz Roja; ya no se movían. Cuando vi esta atrocidad, oré por las mamás de estos cuatro muchachos asesinados”, añadió la vecina.

Como ella, otros lugareños estaban también muy asustados.

Asesinan a cuatro jóvenes en Purral Publicado por La Teja en Sábado, 20 de enero de 2024

El crimen ocurrió este sábado. Según las primeras versiones, los jóvenes viajaban en un carro y se presume que uno de ellos es menor de edad.

Ellos venían por la calle principal de Purral cuando pistoleros que viajaba, aparentemente en moto, los interceptaron.

Lo jóvenes trataron de escapar metiéndose a una calle estrecha frente al Palí, sin embargo, no lograron avanzar porque la calle es estrecha y está en mal estado.

Los pistoleros los alcanzaron y les dispararon en varias ocasiones.

Alejandro Molina, coordinador operativo nacional de la Cruz Roja contó que una ambulancia básica llegó al sitio y confirmó tres pacientes fallecidos y uno más que cayó en una acequia, que también estaba fallecido, todos baleados.

Al confirmar la noticia, mandaron más ambulancias.

Dos jóvenes quedaron fallecidos a pocos metros del carro y otro más quedó cerca de unas viviendas.

Los cruzrojistas tuvieron que hacer un rescate para poder sacar el cuarto cuerpo de la acequia.

“Fue bastante complejo el rescate, la quebrada es estrecha y el puente estaba en mal estado, dos compañeros bajaron para embolsar el cuerpo”, comentó Molina.

Las autoridades cerraron el callejón desde la entrada ubicada frente al Palí hasta el Súper Purral 1.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran en la escena realizando el levantamiento de los cuerpos y hablando con varias personas que puedan darles información que les ayude en la investigación.

Por el momento se desconocen las identidades de las cuatro víctimas