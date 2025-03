Vecina narra aterrador momento en el que sicarios desataron balacera en la que murió bebé en San Ramón

La vecina escuchó los disparos que hicieron los dos gatilleros dentro de la casa de sus vecinos. Foto Ahora Noticias. (cortesía/La vecina escuchó los disparos que hicieron los dos gatilleros dentro de la casa de sus vecinos. Foto Ahora Noticias.)

Los vecinos de la comunidad de Los Jardines, en Los Ángeles de San Ramón, en Alajuela, aún siguen con el corazón en la mano tras la violenta balacera de este viernes que cobró la vida de tres personas, entre ellas un bebé de tan solo siete meses.

Una de las personas más afectadas es una vecina de la familia que fue víctima del atroz ataque, pues ella no solo escuchó los disparos, sino que también oyó los gritos de desesperación de los demás miembros de esa familia.

“Yo entré a limpiar el salón de mi casa y escuché como disparos, pero yo tengo un problema en el oído y pensé que era un gato caminando en el zinc. En eso llegó mi pareja y me dijo que era una balacera, que me pusiera a salvo. Inmediatamente escuché a los gemelos (tíos del bebé), que también viven en esa casa, gritar: ‘Mataron a Yoselin y mataron al bebé, mataron al bebé repetían’”, contó la vecina, quien pidió que su nombre no fuera publicado.

LEA MÁS: Este fue el desgarrador mensaje escrito por tío de bebé de 7 meses asesinado en San Ramón

La señora contó que en ese barrio nunca habían vivido una situación de ese tipo, por eso es que todos los vecinos siguen muy angustiados, sobre todo por lo que pasó con el bebé.

“Fue algo tan terrible, nunca había vivido algo así, estoy impactada, siento nervios, dolor, de todo,” aseguró la vecina.

En ese trágico hecho, ocurrido la tarde de este viernes, fallecieron Yoselin Quesada Anchía, de 34 años, quien era tía del bebé y un joven apellidado Oviedo, de 16 años, quien, al parecer, era novio de una de las hermanas de Quesada, de 17 años. Ambos murieron en la casa en la que se dio el ataque.

En cuanto al bebé, este fue llevado de emergencia al hospital de San Ramón, donde lamentablemente falleció poco después a consecuencia de un disparo en la cabeza.

En ese hecho también resultaron heridas Keyna Guevara Anchía, de 20 años, quien es la madre del bebé; así como una muchacha identificada como Irma Badilla, de 18 años, quien es amiga de la familia.

LEA MÁS: Tragedia familiar: Bebé asesinado en triple crimen en San Ramón cumplía este viernes siete meses

Sobre el ataque, la Policía Judicial confirmó que este habría sido cometido por dos sujetos que llegaron en una moto.

“La versión preliminar que se maneja es que al lugar habrían llegado, al menos, dos sujetos, quienes en apariencia ingresaron a la vivienda y empezaron a disparar en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Se supo que no muy lejos del lugar del ataque las autoridades encontraron una moto blanca que fue abandonada, se presume que esta habría sido la que usaron los asesinos.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero ha trascendido una versión extraoficial que señala que, al parecer, los gatilleros iban por el joven de 16 años, pero esto no ha sido confirmado por el OIJ.

*En esta nota colaboró Daniel Méndez, estudiante de periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.