Vecino encontró un feto dentro de su propiedad en San Carlos

Un feto de entre 7 y 8 meses de gestación, fue encontrado la mañana de este domingo en San Carlos.

Los agentes del OIJ el hallazgo de un feto en San Carlos (Rafael Pacheco Granados)

El caso ocurrió en Sonafluca de La Fortuna, San Carlos, lo que generó un amplio operativo de las autoridades.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna fue un vecino de la comunidad quien alertó a las autoridades tras observar en su propiedad una bolsa negra que contenía lo que parecía ser un feto.

La alerta ingresó a eso de las 8:42 a. m.

En primera instancia, oficiales de la Policía Administrativa acudieron al lugar y se encargaron de custodiar la escena. Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de La Fortuna verificaron la situación y confirmaron el hallazgo.

Hasta el momento se desconoce las circunstancias que rodearon el triste hecho. Las autoridades judiciales indicaron que se realizarán las pruebas forenses correspondientes con el fin de determinar las causas y esclarecer lo sucedido.

El caso continúa en investigación.