Vecino encuentra cuerpo de hombre en Cartago este domingo

Las autoridades atienden la mañana de este domingo una escena en Guadalupe de Cartago, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre en la orilla de la calle.

Según información preliminar, fue un vecino quien encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades para la atención del caso.

LEA MÁS: Identifican a tres jóvenes fallecidas en trágico accidente en Palmar Sur de Osa

Los agentes trabajan en el levantamiento del cuerpo

Al llegar al sitio, oficiales y cuerpos de emergencia confirmaron el hallazgo e iniciaron el resguardo de la escena mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Por el momento, el cuerpo no ha sido identificado y se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Agentes judiciales se mantienen en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo e iniciando la investigación para esclarecer lo sucedido.