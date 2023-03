Vecinos de Desamparados harán bingo para evitar que sus casas se vuelva a inundar

Los vecinos de calle Areneros en San Rafael Abajo de Desamparados cada vez que llueve sufren pensando que otra vez van a perder todas sus pertenencias, a ellos las inundaciones de septiembre del año pasado los dejaron con una mano atrás y otra adelante.

Una cabeza de agua bajó desde las montañas y no solo les arrebató lo que tenían sino que sus vidas estuvieron en peligro, ya que el nivel del agua llegó a los techos de las casas, donde algunos se tuvieron que refugiar.

Ante ese panorama y las lluvias locas de marzo, la tensión y la necesidad de poder conservar sus casas, este domingo 19 de marzo realizarán un bingo para hacer un muro de contención que frene la furia del río Cañas.

Seis meses después así se ve el final de la calle que pega con el río. Foto: Lisandro Porras. (Cortesía Lisandro Porras)

Lisandro Porras, líder de la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo, nos contó que después de la emergencia dragaron el río por parte de la CNE, pero eso no es suficiente.

“La ayuda no llegó, el presidente de la República estuvo aquí, los vecinos han pedido a las autoridades que les ayuden para impedir que el río se vuelva a meter y se les lleve todas sus cosas, pero por más escritos el tiempo solo va pasando. Ellos vivieron dos emergencias por las inundaciones”, dijo Porras.

Doña Hilda Umaña, presidenta del Comité de calle Areneros, también fue una de las afectadas. Ella nos contó que con mucho esfuerzo se les ocurrió hacer el bingo y de poquito a poquito han recibido apoyo de la comunidad.

70 familias perdieron todo. (Silvia Coto)

“Hay quienes nos donaron regalitos y otras personas que nos donaron algún bocadillo para las ventas”, dijo.

LEA MÁS: Sobreviviente de inundaciones: “Mi esposo me dijo, ‘usted se tiene que salvar, yo no sé si voy a vivir’”

En está zona afectada viven 70 familias, algunos perdieron todo lo que había en sus casas, en total seis familias, las que vivían más cerca del río, no pudieron volver porque las viviendas están falseadas, algunas familias perdieron sus carros y sus motos.

A los vecinos les ha tocado durisimo (Silvia Coto)

“Estos días de lluvia han sido duros porque uno se pone a pensar, sobre todo el martes pasado, aquí el río con estas lluvias creció bastante, ese día creció a cierta altura que empieza a oler feo, como a barro y ya uno sabe que cuando ese olor llega es que se va desbordar, por suerte no pasó, pero no queremos perder todo otra vez. El dragado que hicieron del río esta semana estuvo a prueba y casi no la pasa”, dijo Umaña.

LEA MÁS: Banda narco habría usado a chiquito de 12 años para entregar droga y recibir pagos a cambio

La afectada nos contó que durante muchos años la comunidad tuvo un muro de contención que los protegió, pero la última emergencia se lo llevó y por eso es que no quieren esperar más y desean poder construirlo.

Seis meses después así se ve el final de la calle que pega con el río. Foto: Lisandro Porras. (Cortesía Lisandro Porras)

“Cruzados de brazos no hacemos nada, hemos hablado con la muni y han hecho estudios, pero eso se lleva mucho tiempo, de uno a dos años para que las obras estén terminadas, el muro no es el todopoderoso, pero queremos tenerlo como línea de defensa primaria, cuando ya la muni haga los trabajos sería un soporte”, comentó.

El muro un señor que no es ingeniero les dijo que podía costar entre 6 y 8 millones de colones, pero ya la municipalidad mandó un ingeniero para ayudarles a saber qué es lo mejor, si un muro o otro tipo de obra.

Poco a poco

Umaña asegura que a ella le ha dolido mucho todos los recuerdos que perdió con la emergencia, no solo las cartas escritas de puño y letra de su papá y fotos viejas, y los títulos de todos en su casa.

“Poquito a poquito nos vamos recuperando en la casa, se perdió todo lo que mi hijo usaba para estudiar arquitectura, la laptop, nos vamos levantando y no queremos volver a pasar por lo mismo, es mucha la angustia”, dijo.

Cada cartón vale un rojito, la iglesia está apoyando esta noble iniciativa, no lo piense mucho y llegue a compartir con los vecinos de está comunidad, o bien les puede ayudar comprando un cartón al sinpe 8880-3144 a nombre de Hilda Umaña.