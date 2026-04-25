Vecinos de Desamparados se toparon con macabra escena en río Tiribí

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga el hallazgo del cuerpo de un hombre en el río Tiribí, en Desamparados, encontrado en avanzado estado de descomposición la mañana de este sábado.

Hallazgo tras alerta de vecinos

El cuerpo fue hallado en el río Tiribí, en Desamparados. (Foto ilustrativa)

De acuerdo con el informe preliminar, el aviso ingresó a las autoridades alrededor de las 11:57 a.m., luego de que vecinos de la zona observaran un cuerpo en el río y alertaran a las autoridades.

Agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, confirmando que se trataba de un hombre.

Según indicaron las autoridades, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que impide, de momento, lograr su identificación.

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Por esta razón, no se cuenta con detalles sobre la identidad ni las circunstancias previas a su fallecimiento.

Investigación en curso

El cuerpo será remitido a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar con exactitud las causas de la muerte.

Asimismo, mediante los análisis forenses se buscará establecer la identidad de la víctima.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ, que no descarta ninguna hipótesis hasta contar con resultados oficiales.