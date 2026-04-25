Hombre es sospechoso de robarse cientos de computadoras de centros educativos

Un hombre de apellido Espinoza, de 30 años y de nacionalidad nicaragüense, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya, tras ser encontrado en San Carlos, Alajuela.

El sujeto figura como sospechoso del delito de robo agravado y era seguido por las autoridades desde octubre del 2025, luego de recibir múltiples denuncias en su contra.

Un hombre de apellido Espinoza, de 30 años y de nacionalidad nicaragüense, es sospechoso de robar 800 equipos de cómputo en escuelas, lo detuvo el OIJ de Nicoya, el viernes 24 de abril del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

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Ingresaba a centros educativos

De acuerdo con la oficina de prensa del OIJ, el hombre presuntamente se dedicaba a cometer robos en instituciones educativas.

“Supuestamente, Espinoza se acercaba hasta las instituciones educativas y cortaba la malla e ingresaba, supuestamente quitaba latas de zinc para entrar a los salones”, detallaron.

Al parecer habría sustraído un aproximado de 800 equipos de cómputo entre todas las escuelas a las que supuestamente se metió.

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Le decomisaron varios artículos

Durante la detención, las autoridades lograron decomisarle pasamontañas, documentos, herramientas y celulares, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

El caso continúa en proceso para determinar la posible vinculación del sospechoso con otros hechos similares. Espinoza está en manos de las autoridades a la espera de sus medidas cautelares, no descartan que esté vinculado a otros robos similares.