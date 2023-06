Vecinos de niño que murió al caerle árbol tomarán parque en el que ocurrió la tragedia

Gael Ramírez Vargas era la alegría de su familia. Foto: Greivin Vargas abuelo del menor, suministrada a Keyna Calderón, corresponsal (Gael Ramírez Varga)

Los vecinos del pequeño Gael Ramírez Vargas de 4 años, quien falleció la tarde del jueves al caerle un árbol en el parque de Los Sauces, en El Teja de El Guarco, Cartago, están con el corazón destrozado por lo que está mañana tomarán el parque para realizar una actividad de apoyo a la familia.

A las 10 de la mañana, han convocado a los lugareños y personas que quieran participar llevando globos blancos y cualquier tipo de detalle, flores, velas, hasta jugueticos.

La intención es los papás sepan que en el pueblo están orando por ellos y por la gran tragedia que están viviendo. También realizaran una oración en ese sitio.

El árbol no tenía ni raíces. Foto: Keyna Calderón, archivo.

“Estamos todos impactados no se deja de pensar en eso, este es un pueblo bonito y mi familia y yo vamos a participar porque esos papás necesitan sentir que no están solos, yo miraba a mis hijos en la mañana y me sentía triste pensando en esa mamá, esto fue una negligencia, y no importa si vienen o no a cortar los árboles porque ya el daño está hecho, que dolor más grande”, dijo Julieta Arce vecina.

Gael falleció cuando cruzaba por el parque con su mamá, ellos regresaban del CEN CINAI, pues el pequeño va a ese lugar.

En ese momento llovía y hacía viento cuando un viejo árbol cayó y lo golpeó a él y a su mamá Viviana Vargas.

LEA MÁS: ¡De terror! Vea cómo asaltaron a un muchacho en San José

El niño falleció en el parque y su madre tuvo que ser llevada al Hospital Max Peralta por un fuerte golpe que tenía en la cabeza.

Los vecinos aseguraron que desde octubre del año pasado el líder comunal William Piedra, quien también lo confirmó con papeles en mano, solicitó que cortarán los árboles, pero todas las veces que llegaron la Municipalidad, la Jasec y el ICE nadie les ayudó a solucionar el problema.

Los papás de Gael están corriendo está mañana con todo lo relacionado al funeral, su abuelito Greivin Vargas comentó que si alguien desea ayudarlos para cubrir los gastos lo puede hacer al 6321-5953 Viviana Vargas, mamita del bebé.

Colaboró con está información Keyna Calderón.