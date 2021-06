“Yo no suelto al niño en oración y ojalá la gente se acuerde que estamos en tiempo de pensar en los demás y pida por él y su recuperación. Su madre está devastada y la familia también, uno jamás espera que algo así pase, ya vivir con tanta humildad es duro, imagínese que aquí muchas veces uno no tiene ni para comer y ahora esa señora tiene que pasar horas de hambre y frío en el hospital. Ellos no le hacían daño a nadie, qué terrible, yo iba saliendo a comprar un jabón cuando vi al chiquito tirado, no me puedo sacar esa imagen de mi cabeza”, dijo la vecina.