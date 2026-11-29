Una serie de balazos alertó a los vecinos de Lomas del Toro, en Carrandí de Matina, Limón. Al salir de sus casas, encontraron a un hombre sin vida, quien había sido asesinado por múltiples impactos de bala.

La víctima fue identificada por las autoridades judiciales con el apellido Martínez, de 33 años.

El hombre presentaba heridas de bala en la espalda, los glúteos, la cabeza, el pecho, el tórax, el abdomen y las piernas.

Los hechos ocurrieron la noche de este sábado. La Cruz Roja recibió la alerta a las 8:14 p. m.

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Las detonaciones alarmaron a los vecinos, quienes salieron a revisar qué ocurría y encontraron a uno de sus conocidos sin vida. Foto: Archivo GN

Sin embargo, cuando los vecinos salieron a revisar qué había ocurrido, encontraron al hombre ya fallecido.

“De acuerdo con la versión preliminar, los vecinos de la localidad escucharon detonaciones de arma de fuego y, posteriormente, encontraron a este hombre ya fallecido en el sitio”, indicó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los agentes de la delegación de Batán se encargaron de las diligencias correspondientes para recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades investigan el móvil de este homicidio y trabajan para identificar y ubicar a los responsables.