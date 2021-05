“Yo estaba trabajando cuando ella llegó y me metió la mano en la bolsa del pantalón y yo le agarré la mano y se la saqué y me dijo ‘no me empuje’, y en eso me sacó el cuchillo y me lo puso cerca del estómago, me quitó mil colones. Ese día yo me asuste mucho y no sabe la angustia que me agarró, yo me sentía terrible", contó el pregonero.