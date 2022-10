Video: Afectado por inundaciónen Herradura:“Ya no había nada que hacer, solo sacar a la familia de la casa”

La inundación se apoderó por completo de la casa. Foto Rafael Villegas.

Rafael Villegas y su familia vivieron en carne propia los estragos causados por las lluvias e inundaciones que este lunes golpearon al Pacífico Central del país, afectando, principalmente, las localidades de Garabito, Parrita y Quepos.

Villegas, quien es vecino de Punta de Oro, en Herradura, contó que la situación fue tan crítica que el agua incluso le llegó a la cintura, por lo que su principal preocupación fue el bienestar de su esposa y sus cinco hijos: dos gemelitas de 2 años, una niña de 8 años y dos chiquitos de 6 y 13 años.

Herradura fue una de las localidades más golpeadas por las lluvias del lunes. Foto Rafael Villegas.

“Yo iba para Jacó y en eso me llamó mi esposa para decirme que se estaba inundando y en lo que me devolví ya estaba todo inundado. Ya no había nada que hacer, solo sacar a la familia de la casa.

”Luego ya no pude entrar más a la casa, porque la presión del agua no dejaba abrir la puerta, porque entró con mucha fuerza por la parte de atrás y no pudimos sacar nada”, contó el afectado.

Villegas dijo que no tuvieron oportunidad de rescatar algo de la casa. Foto Rafael Villegas.

Rafael señaló que él y su familia tienen quince años de vivir en esa localidad y nunca habían experimentado algo así. Recordó que la corriente del agua era tan fuerte que incluso arrancó los portones de varias viviendas.

“Empezó a llover normal pero, de pronto, se vino demasiada agua y en menos de una hora se inundó todo; no dio tiempo de subir nada, con costos nos dio tiempo de salir. Todo se nos dañó, la refri, la cocina, un colchón nuevo que habíamos comprado hace poco”.

Los muebles también se dañaron por la inundación. Foto Rafael Villegas.

Aunque la situación que vivió por las lluvias fue muy difícil, Villegas manifestó que varios de sus vecinos están en una peor situación que él, por lo que necesitan de mucha ayuda.

Villegas explicó que pasaron la noche del lunes en la casa de sus papás y este martes, con ayuda de varios vecinos, se puso a limpiar su casa, con la esperanza de que no ocurra una nueva inundación.