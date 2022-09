Video: Así agarró el OIJ a sospechoso de asaltar cinco veces en dos semanas

En cuestión de 15 días un hombre de apellidos Muñoz Centeno y 18 años hizo loco en Santa Ana, ya que durante ese período habría cometido cuatro asaltos en ese cantón josefino y uno en Ciudad Colón.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con esos cinco asaltos el sospechoso habría causado un daño económico de ¢1,6 millones.

Pero las fechorías de Muñoz llegaron a su fin la mañana de este martes ya que lo agarraron agentes de la Sección de Asaltos del OIJ durante un operativo hecho en Santa Ana, San José.

Muñoz es vinculado con cinco asaltos, cuatro de estos cometidos en Santa Ana. Foto OIJ.

Según la investigación de la Policía Judicial, el sospechoso interceptaba a las víctimas en una motocicleta y mediante amenazas con un cuchillo les quitaba pertenencias, como teléfonos y plata.

“De acuerdo con el informe preliminar, las causas con las que se le relaciona se dieron el 1 de agosto en el sector conocido como Salitral de Santa Ana a las 5:18 a.m.; el 4 de agosto en Ciudad Colón a las 8:22 a.m.; el 6 de agosto, en Santa Ana centro a las 6:30 a.m.; el 10 de agosto, en Ciudad Colón a las 6:30 a.m. y el 15 de agosto, en Santa Ana Centro a las 5:55 a.m.”, detalló el OIJ.

Como dejan ver las horas de los ataques, Muñoz Cedeño prefería hacer sus maldades temprano en la mañana.

El detenido quedará con un informe a las órdenes del Ministerio Público, para que se le determine su situación jurídica.