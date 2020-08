“Dicen los vecinos que esto hace muchos años se inundaba así, pero que no había vuelto a pasar, imagínese que la piscina de una de las quintas quedó tapada por el agua del río. La Municipalidad no ha venido a hacer la inspección, pero mañana voy a ver qué me dicen o qué se puede hacer, si el lugar es inhabitable o si nos pueden ayudar con un muro o algo, porque no solo yo me vi afectada”, dijo.