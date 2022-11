Video de humillante golpiza destapó el tamal: 14 tiendas SYR cerradas y 35 extranjeros aprehendidos

El video de la humillante golpiza que recibieron dos empleadas de una de las tiendas de la cadena SYR fue lo que destapó el tamal, ya que a partir de ese indignante hecho fue que las autoridades descubrieron una serie de irregularidades que eran cometidas en varios de esos negocios.

Esa terrible situación fue la que dio pie a un operativo interinstitucional realizado este viernes 18 de noviembre, el cual terminó con la clausura temporal de 14 de las 18 Tiendas SYR en San José y la aprehensión de 35 extranjeros que trabajaban en dichos locales, cuyo estatus migratorio tenía que ser verificado.

En el operativo participaron distintos cuerpos policiales como la Fuerza Pública, la Policía Municipal de San José, la Policía Profesional de Migración, la Policía de Control Fiscal, la municipalidad de San José, autoridades tributarias, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Ministerio de Trabajo, entre otras.

“La idea era que cada institución verificara el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa en todas sus competencias, por ejemplo, Migración verá el estado migratorio de las personas que atienden o administran el lugar comercial.

“En el caso de la Policía Control Fiscal estará revisando la legalidad de la mercadería que se ofrece al público, en cuanto a la municipalidad y Policía Municipal estaremos viendo lo que es la idoneidad de los documentos con los que funciona cada local comercial”, explicó Isidro Calvo, director interino de la Policía Municipal de San José.

El operativo se dio poco después de que saliera a la luz el video de la agresión a las empleadas. Foto cortesía.

Condición migratoria

Por su parte, Alonso Soto, subdirector de la Policía Profesional de Migración, indicó que sus labores se enfocaron en abordar a los empleados y encargados de los negocios para determinar si se encontraban en el país con un estatus migratorio regular.

“Se ha logrado la identificación de 35 personas extranjeras que se encontraban laborando en esos lugares, se trata de extranjeros de nacionalidad china, nicaragüense, venezolana y hondureña. Se logró identificar unas de ellas condición migratoria regular y otras en condición irregular”, detalló Soto.

Migración señaló que aún no cuenta con el número de extranjeros ilegales que trabajaban en ese negocio, pues todavía se están realizando los trámites.

Las autoridades migratorias también destacaron que entre los aprehendidos se encontraban dos personas asiáticas que poseían trámites presentados ante la Dirección General de Migración y Extranjería, uno de ellos vencido y el otro regular.

“Sin embargo, en el caso del que estaba regular, en la verificación de la condición migratoria se detectó que la misma no le habilita para laborar en tiendas o actividades comerciales de este tipo, por lo que se dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente”, informó Migración.

Por su parte, Deytel Beita, jefe de Operaciones de la Policía Municipal de San José, explicó que los extranjeros estaban siendo llevados al centro de aprehensión temporal que tiene Fuerza Pública en Barrio México.

Según las autoridades, algunas de las tiendas presentaban irregularidades en sus patentes. Foto Policía Municipal de San José. (Cortesía: Policía Municipal de San José)

Clausuradas

La Policía Municipal de San José confirmó a La Teja que 14 de las 18 tiendas de la cadena SYR intervenidas en San José fueron clausuradas de forma temporal durante 24 horas debido a varias irregularidades detectadas relacionadas con incumplimiento en pago de impuestos y patentes.

Además, durante el operativo el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección levantó actas a las tiendas de la cadena para que corrijan las situaciones indicadas en un plazo determinado.

“Vencido este plazo, la Dirección de Inspección hará las revisiones correspondientes y, en caso de persistir el incumplimiento se trasladará a la vía judicial”.

Walter Villalobos, viceministro de Trabajo, aseguró que sumado a las irregularidades detectadas por las autoridades municipales, el personal del Ministerio de Trabajo que intervino las tiendas de la cadena SYR ha encontrado otros tipos de situaciones ilegales.

“Hemos venido encontrando que no hay pagos de salarios mínimos, no hay pagos de horas extras, que no se dan algunas otras condiciones, que hay contratación de menores y migrantes, algunos con o sin autorización y adicionalmente investigando el tema de salud ocupacional”, detalló.

Muchas personas quedaron sorprendidas al ver las tiendas llenas de oficiales. Foto: Adrián Galeano

Decomisarían todo

Este viernes la Policía de Control Fiscal dio a conocer que decomisaría toda la mercadería de una de las Tiendas SYR en San José.

Así lo expresó a La Teja Jacqueline Soto, directora de la Policía de Control Fiscal, quien explicó que se trata del negocio ubicado en las inmediaciones del Ministerio de Hacienda.

“En las tiendas que hemos venido verificando encontramos una que no tiene el respaldo documental de la mercancía. En este caso lo que corresponde es el decomiso de la mercadería”, señaló.

La directora de la Policía de Control Fiscal dijo no precisar el monto de lo que sería decomisado, pero señaló que se trataría de una cifra de varios millones, pues se trata de toda la tienda. Las autoridades no descartan que pueda suceder lo mismo con algunas de los otros locales.

“Han sido poco colaboradores, entonces ha sido difícil la comunicación y eso nos ha retrasado, además de que tenemos que revisar todo lo que dicen con lo que hay”, señaló Soto por su parte.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que ninguna otra persona ha sido detenida por el caso de agresión a las empleadas, de momento los únicos sospechosos son una mujer de apellido Alvarado y un hombre de apellido Hu.