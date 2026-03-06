Video de oficiales tomando licor en un local de Cartago desata controversia

Un video que se viralizó en redes sociales esta semana ha puesto en el centro de la polémica a tres oficiales de la Fuerza Pública.

El caso ocurrió en Capellades de Alvarado en Cartago.

Policías fueron grabados mientras tomanban licor en horas de trabajo (Cortesía/cortesía)

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de un comercio de la zona, muestran a los policías dentro del local

De acuerdo con el material que se comparte en redes, los tres oficiales ingresaron al establecimiento y solicitaron una botella de licor. La dependiente del lugar se las entregó y uno de los policías procedió a abrirla.

En el video se observa cómo el oficial destapa la botella, la huele y luego se la pasa a otro compañero para que también la huela.

Posteriormente, los policías se desplazan hacia un costado del área donde se encuentra la caja registradora, aparentemente evitando quedar de frente a la cámara principal del negocio.

En otro de los videos que también circula en redes sociales, se observa cómo solicitan unas copas y se sirven varios “shots” dentro del local.

Tras consumir la bebida, los oficiales abandonaron el lugar sin que en las imágenes se observe el pago de la botella, situación que generó indignación entre usuarios en redes sociales luego de que los videos comenzaron a compartirse.

Según trascendió, lo que los policías no esperaban era que el propietario del establecimiento decidiera denunciar lo ocurrido, optando por actuar ante las autoridades correspondientes.

Ante la situación, la Fuerza Pública confirmó que inició un proceso interno.

El director de la Fuerza Pública de Cartago, Erick Calderón, señaló que este tipo de comportamientos no son tolerados dentro de la institución y que el caso será analizado para determinar si existió una falta disciplinaria.

“Para este tipo de conductas la institución abre una investigación para determinar los hechos y establecer la falta de conducta”, indicó el jerarca.

Calderón explicó que, dependiendo de los resultados del proceso administrativo, las sanciones podrían ir desde una suspensión hasta el despido de los funcionarios involucrados.

El caso continúa bajo revisión mientras las autoridades analizan los videos y recopilan información para esclarecer lo ocurrido dentro del establecimiento de Capellades.