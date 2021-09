(Video) Empleado del ICE que regresaba de cita médica perdió una pierna tras choque entre patrulla y carro

Robert Chavarría trató de esquivar la patrulla, pero no lo logró. Foto: Cortesía Robert Chavarría trató de esquivar la patrulla, pero no lo logró. Foto: Cortesía

La tragedia se cruzó en el camino de Robert Herrera Chavarría cuando regresaba a su casa tras ir a una cita médica, pues en ese momento fue víctima de un accidente de tránsito que por poco le cuesta la vida.

Herrera, de 50 años y quien es empleado del ICE, perdió su pierna derecha tras ser embestido por una patrulla de la Fuerza Pública que fue chocada por un carro, cuyo conductor irrespetó una señal de alto.

El trágico accidente ocurrió a las 10:21 de la mañana de este lunes 6 de setiembre, en el barrio Fátima de Heredia, en un transitado cruce ubicado 150 metros al sur de la escuela de esa localidad florense.

El incidente quedó grabado en la cámara de seguridad de un local y en dicho video se ve cómo Chavarría fue golpeado por la patrulla pocos segundos después de haber cruzado la calle.

“Él venía de una cita en la clínica, ya iba para su casa en Santa Lucía, pero como a él le gusta hacer ejercicio decidió irse caminando y fue en eso cuando le ocurrió ese terrible accidente”, contó Ana Herrera, hermana de Robert.

Terrible susto

Silvia Loaiza, dueña de la soda El Toldito, que está a 20 metros del cruce, fue una de las primeras personas que corrió para ayudar a Robert, ella contó que la escena que encontró fue muy impactante.

“Con solo recordar lo que pasó hasta se me para el pelo. Salí de la soda al escuchar el golpe, cuando llegué él estaba perdiendo demasiada sangre y pegaba gritos llamando a la mamá.

“Junto con otra muchacha le preguntamos a quién podíamos llamar y nos dio el número de la hermana, fui yo quien la llamó para darle la noticia”, contó.

“La llamada fue muy impactante, porque lo menos que uno se imagina es que le van a dar esa noticia tan dolorosa”. — Ana Herrera, hermana de Robert

Loaiza comentó que entre varias personas le hablaban a Chavarría para mantenerlo despierto mientras llegaba la ambulancia, pero el señor se encontraba muy débil debido a toda la sangre que había perdido.

Pocos minutos después, doña Ana llegó al lugar y Loaiza se acercó a ella para darle las pertenencias de su hermano y prepararla para lo que se venía.

“Yo le dije a la hermana que mejor se preparara, porque lo más seguro es que él iba a perder la pierna, porque la llevaba muy malita.

Los oficiales de la patrulla solo sufrieron golpes leves. Foto: Cortesía Los oficiales de la patrulla solo sufrieron golpes leves. Foto: Cortesía

“Le dije que él llamaba a la mamá, decía ‘mamita, mamita’. Ella me dijo que la mamá de ellos ya había fallecido hace unos años”, recordó.

En cuanto al conductor del carro negro que se brincó el alto, cuya identidad no se dio a conocer, Silvia dijo que estaba como en shock y se quedó dentro del su vehículo hasta que llegó una grúa. Los dos oficiales de la patrulla sufrieron golpes leves.

Escena muy dolorosa

La hermana de Robert contó que apenas recibió la llamada de Loaiza, ella y su hijo se fueron hacia el lugar del accidente, donde se encontraron con una escena muy dolorosa.

“Cuando llegamos fue demasiado impactante ver la sangre en la acera, era muy abundante, él había perdido mucha sangre”, recordó.

Herrera intentó subirse a la ambulancia para acompañar a Robert, pero no la dejaron, por lo que ella y su hijo siguieron a los paramédicos hasta el hospital San Vicente de Paul, en Heredia.

“Ahí una doctora me dijo: ‘Tómelo con calma, pero a su hermano tuvieron que apuntarle una pierna’. También me dijo que teníamos que esperar porque estaba delicado”, dijo.

La señora contó que su hermano por dicha ya se encuentra fuera de peligro, pero permanece internado en el hospital, pues aún está muy adolorido y afectado por lo sucedido.

El conductor de este carro fue quien irrespetó una señal de alto. Foto: Cortesía El conductor de este carro fue quien irrespetó una señal de alto. Foto: Cortesía

“Los compañeros de él han estado muy anuentes a donar sangre o ayudarlo de cualquier forma, porque él es muy querido en su trabajo”. — Ana Herrera, hermana de Robert

Cachetada

Doña Ana contó que la noche del lunes conversó con un muchacho quien, al parecer, es un bombero que estaba en su día libre y ayudó a su hermano. Él le comentó que hubo un momento en el que Robert estuvo muy delicado por toda la sangre que había perdido.

“Él me dijo que le iba hablando (en la ambulancia) cuando iban camino al hospital y que prácticamente tuvo que resucitarlo, tuvo que darle una cachetada, porque ya él estaba preguntando por mi mamá y ya ella falleció.

“El muchacho me dijo que cuando una persona empieza a hablar así es porque en ese momento puede quedar ahí (fallecer), entonces que le dio una cachetada para que volviera”, detalló.

Pese a que esta calle está bien demarcada, los accidentes siguen ocurriendo. Foto: Cortesía Pese a que esta calle está bien demarcada, los accidentes siguen ocurriendo. Foto: Cortesía

Por ese motivo y por cómo se dio el accidente, es que la señora considera que están ante un verdadero milagro.

Herrera también comentó que los compañeros de Robert han estado muy pendientes de él y que incluso le han comentado que deseaban ir a donar sangre para ayudarlo, pues él es muy querido en las oficinas del ICE de Heredia.

Cruce muy peligroso

Lamentablemente, el cruce donde ocurrió el trágico accidente ya es conocido por los vecinos de esa zona como un lugar muy peligroso.

Así lo dijo Loaiza, quien recordó que el pasado viernes un motociclista resultó herido de gravedad al ser chocado en ese mismo punto.

“Esa calle está bien rotulada, está marcada con un Alto y tiene señales iguales en cada lado de la calle, o sea, no hay quite, incluso a veinte metros hay un reductor de velocidad, entonces yo no sé qué es lo que le pasa a la gente”, dijo la dueña de la soda.