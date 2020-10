"El abuso sexual no es cuestión de ropa ni de andar tarde en la calle, es cuestión de falta de respeto. En el video se ve donde me pega la nalgada, tal vez alguien lo reconozca, o a la moto, para poder hacer legal la denuncia, y, si no, por lo menos lograré que estemos más atentas y tengamos cuidado al andar solas”, añadió la joven.