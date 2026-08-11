Video es clave para hallar a grupo que atacó una casa con un AK-47 y luego quemó un carro en Guácimo

Un grupo de personas que viajaba en un carro es buscado por el OIJ, primero por supuestamente llegar hasta una vivienda y disparar en varias ocasiones utilizando una pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AK-47.

Además, después, en apariencia, los mismos sujetos se dirigieron hasta una propiedad cercana y prendieron fuego a un vehículo.

Estos hechos ocurrieron en Los Geranios de Guácimo, en Limón.

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Buscados por disparar con AK-47

Según el informe preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 3:50 a.m. del martes 8 de abril de 2025.

El vehículo llegó hasta una vivienda del sector y, en apariencia, las personas que viajaban en su interior comenzaron a disparar contra el inmueble.

Hombres son buscados por llegar hasta una vivienda y disparar en varias ocasiones utilizando una pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AK-47, en Los Geranios de Guácimo. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Los investigadores determinaron que para el ataque se habrían utilizado un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un fusil tipo AK-47.

Posteriormente, los sospechosos, siempre según la investigación preliminar, habrían incendiado un carro que se encontraba en una vivienda cercana.

El OIJ indicó que ese vehículo sería propiedad de una persona que reside en la casa que fue atacada a balazos.

Un video podría ayudar a identificarlos

Como parte de las diligencias realizadas durante la investigación, los agentes judiciales lograron obtener un video relacionado con el caso, por lo que ahora solicitan ayuda de la ciudadanía para identificar a los ocupantes del vehículo.

Las autoridades piden que cualquier persona que reconozca el carro, conozca la identidad o el paradero de quienes viajaban en él, o tenga información que pueda ayudar a esclarecer los hechos se comunique con el Centro de Información Confidencial del OIJ.

La información puede suministrarse de manera confidencial a la línea 800-800-0645 o al correo electrónico cicooij@poder-judicial.go.cr.

El OIJ mantiene la investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y las circunstancias que motivaron las acciones.