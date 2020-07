“Nunca lo voy a olvidar fue el Viernes Santo, ese día decidí publicar una foto mía para contar cómo estaba con mi proceso y recibí muchos mensajes, entre esos el de un excompañero de la universidad, que no me sorprendió que él me escribiera. Él me preguntó; ‘¿cómo está?‘, luego me pidió mi correo y no le vi nada extraño, pero de inmediato Google me alertó que alguien estaba entrando a mi cuenta, pero creyendo que era mi conocido expliqué lo que pasaba y solo me respondieron: ‘no tranquila, no es nada’. En cuestión de minutos vi que me comenzaron a sacar dinero”, comentó la afectada.