"Fue algo horrible, yo me iba a bajar del bus y se escucharon los balazos y tras de todo el carro empezó a tirar un humarascal, hasta ganas de sacarlos del carro le dieron a varias personas, pero Dios guarde no se podían tocar por eso de la investigación. Si unos señores no sacan un extintor se queman completos dentro de ese carro. Ya uno no puede estar tranquilo en ninguna parte”.