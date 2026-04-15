(Video) Motociclista en Costa Rica intentó ayudar a perezoso en la calle, pero salió rascando... ¡por el animal!

La buena intención de ayudar a un perezoso que intentaba cruzar la calle terminó en una experiencia dolorosa para un motociclista, en un hecho que quedó grabado en video y que, en apariencia, ocurrió en Ticabán de Pococí, en Limón.

En las imágenes se observa cómo el motociclista se acerca al animal con el propósito de auxiliarlo. Sin embargo, al sujetarlo desde el lomo, el perezoso reaccionó instintivamente y le incrustó sus garras en las manos y brazos, mecanismo que utiliza para sostenerse en las ramas de los árboles.

Hasta el momento, se desconoce si el afectado requirió atención médica tras el incidente.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Perezoso

Llamado de las autoridades

Desde el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recordaron que el manejo de la vida silvestre es una competencia directa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). No obstante, indicaron que los bomberos colaboran frecuentemente en este tipo de situaciones, atendiendo más de 1.500 incidentes al año relacionados con rescates de animales.

“El llamado que siempre hacemos a la población es que no manipulen este tipo de fauna y que, en caso de observar alguno en peligro, se comuniquen con el 9-1-1 para poder coordinar el recurso institucional y poner al animal en un lugar seguro”, señalaron en el Cuerpo de Bomberos.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

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Animales silvestres, no mascotas

Las autoridades también enfatizaron que los perezosos no deben ser tratados como mascotas, ya que requieren condiciones muy específicas para sobrevivir, como niveles adecuados de humedad, temperatura y una dieta especializada. Además, el contacto con los seres humanos puede provocarles estrés extremo, afectando seriamente su bienestar.

Rodolfo Vargas, herpetólogo explicó que son una especie que no necesitan bosques primarios y muchas veces aprovechan los bosques de crecimiento rápido, para vivir.

“Los perezosos tienen muchísima fuerza en la mano, entonces cuando se agarran de algo, es como si se fueran agarrar de una rama y es para no caerse, lo que vemos en el video observamos el perezoso entiende que se está agarrando de una rama y la forma de defenderse es morder todo lo que pueda”, dijo Vargas.

Perezoso hiere a motociclista. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Estos animales pasan la mayor parte de su vida en las copas de los árboles, donde permanecen suspendidos gracias a sus fuertes garras, por lo que cualquier manipulación indebida puede resultar peligrosa tanto para las personas como para el propio animal.

El incidente sirve como recordatorio de la importancia de respetar la fauna silvestre y permitir que sean las autoridades competentes quienes se encarguen de su protección y rescate.