Video muestra cómo despiadados mataron a una mujer y dejaron herido a un hombre

Una mujer de apellido López, de 27 años, fue asesinada a balazos en Tambor de Alajuela.

Cuatro hombres serían los responsables del tiroteo contra la víctima, el cual ocurrió este domingo 8 de febrero, cerca de las 2 p. m. Este violento hecho quedó grabado y ahora es analizado por las autoridades judiciales.

En este ataque también resultó herido un hombre de apellido Chaves, de 33 años.

“Las víctimas se encontraban en vía pública cuando llegan cuatro sujetos con quienes, en apariencia, tienen una discusión; uno de ellos saca un arma de fuego y es quien dispara”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ.

LEA MÁS: Matan a mujer de 51 años de una puñalada en Hatillo: su hijo es el principal sospechoso

Cámara captó el ataque que terminó con la vida de una mujer de apellido López, en Alajuela. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La mujer recibió balazos en el hombro derecho, el tórax y el pecho. Fue trasladada al hospital San Rafael, donde falleció minutos después. Chaves resultó herido en el abdomen y se mantiene internado.

López se convierte en la octava mujer que sufre una muerte violenta en los primeros días del 2026.

Por respeto a la familia, el video no es compartido por este medio.