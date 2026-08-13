Video muestra cómo se vivió la salida de la cárcel de “Macho Coca” y “Compadre”

Macho Coca ya va rumbo a Estados Unidos. Foto Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El Ministerio de Justicia compartió un video que muestra el momento en que los costarricenses Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como “Compadre”, fueron sacados de la cárcel para iniciar el traslado que terminó con su extradición a Estados Unidos.

Gilbert Bell fue investigado en el país por robo de combustible. Capturas de video Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

Compadre aseguraba dedicarse a producir huevos de gallina. Captura video Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

En las imágenes se observa el operativo de seguridad desplegado para sacar a ambos hombres del centro penitenciario. Los agentes les colocaron esposas, casco y chaleco antibalas antes de subirlos a los vehículos que los trasladaron bajo una fuerte escolta policial. Las miradas de tristeza y medio y los gestos de ambos revelan que hasta ellos temen por lo que les ocurrirá.

Extraditado a EE. UU. para enfrentar cargos por presunto tráfico internacional de cocaína ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York

El recorrido terminó en Base Dos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde ambos fueron entregados para continuar el proceso de extradición hacia Estados Unidos.

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Ambos hombres son considerados objetivos de alto interés para las autoridades estadounidenses.

Los extraditables fueron sacados de prisión bajo un fuerte operativo. Captura video Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

“Macho Coca” y “Compadre” finalmente salieron de Costa Rica este jueves con destino a Estados Unidos, donde deberán enfrentar los procesos judiciales que mantienen pendientes en ese país.

Extradicción Macho Coca y Compadre (Ministerio de Justicia /cortesías)

El traslado se realizó bajo un amplio dispositivo de seguridad, debido al perfil de ambos extraditados, el avión hará una escala en Bahamas y de ahí seguirá su destino.