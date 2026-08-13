Sucesos

¡Ya se fueron! Avión con “Macho Coca” y “Compadre” despegó de Costa Rica rumbo a Estados Unidos

Autoridades costarricenses completaron el proceso de extradición antes de la entrega a autoridades estadounidenses

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Por Silvia Coto

El avión que trasladó a los extraditables Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, ya despegó de Costa Rica con destino a Estados Unidos.

Extradicción Macho Coca y Compadre
Extradicción Macho Coca y Compadre.Captura de video de Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

Ambos hombres fueron trasladados este jueves 13 de agosto bajo un fuerte operativo de seguridad y entregados a las autoridades estadounidenses, que los requieren por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La salida se concretó luego de que las autoridades costarricenses completaran el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Macho Coca y Compadre son requeridos por el Distrito Sur de Nueva York, donde deberán enfrentar las acusaciones formuladas en su contra.

Extraditan a Macho Coca y Compadre
Extraditan a Macho Coca y Compadre (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: ¿Quién es Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”? El hombre que hoy será extraditado a Estados Unidos

En el caso de Lozano, alias Compadre, las autoridades estadounidenses lo vinculan con una estructura dedicada al traslado de droga desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos.

Bell Fernández, por su parte, es señalado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en operaciones de narcotráfico internacional.

Extradicción Macho Coca y Compadre
Compadre colombiano nacionalizado tico extraditado. Captura de video de Justicia (Ministerio de Justicia /cortesías)

El avión ya tomó rumbo a territorio estadounidense, donde ambos quedarán a disposición de las autoridades judiciales de ese país.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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