Video muestra el momento del asalto a farmacia en Liberia y la fuga del sospechoso

Un video que circula en redes sociales muestra los momentos de tensión que se vivieron durante el asalto ocurrido este martes en la farmacia Santa Margarita, en el centro de Liberia.

En las imágenes se observa que dentro del local había dos dependientes, un adulto mayor sentado cerca de la puerta y un cliente en la caja cuando, de pronto, ingresa un hombre con casco de motocicleta y camiseta negra.

El asalto en la farmacia quedo grabado (Cortesía/Cortesía)

El hombre apunta aparentemente con un arma a la cajera, mientras segundos después entra un segundo hombre, también con casco y camiseta amarilla.

Este último entra en el despacho del negocio y luego corre hasta la caja, donde obliga a la empleada a entregarle el dinero de las ventas. No se informó cuánto dinero se llevaron.

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Cuando los sospechosos se encuentran dentro del establecimiento, el hombre vestido de negro cae herido tras escucharse una detonación.

Según la información preliminar, el disparo habría sido realizado por el médico de la farmacia, quien es portador legal de armas y se encontraba en la parte alta del local, aparentemente fuera del campo visual de los asaltantes.

Tras resultar herido, el sospechoso se pone de pie y sale corriendo junto con su acompañante. En el video se aprecia que el hombre lesionado huye cojeando.

La Fuerza Pública mantiene un amplio operativo en la zona para tratar de localizar a los sospechosos, uno de los cuales habría escapado con una herida de bala.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido. De momento, se desconoce cuánto dinero se robaron.

Este medio no publicará el video por la violencia que se observa.