“En las noches, cuando yo me quedaba solo, siempre me ponía a llorar porque sabía que mi nueva condición me iba a cambiar la vida, pero el pensar en mi familia, sobre todo en mi hijo Matías que en ese momento tenía dos añitos, me daba fuerza para seguir adelante y así me fui reponiendo”, añadió. Su esposa tiene otro hijo, Liann, a quien el oficial quiere como si fuera suyo.