(Video) Se derramó un poco de combustible en la ruta 32 y vea el caos que se armó

Conductores en redes sociales dan alerta sobre el caos en la ruta 32

Por Silvia Coto

Conducir este lunes por la ruta 32, carretera que conecta a San José con Limón, es más peligroso de lo normal.

Entre el kilómetro 20 y el 24 se reporta un derrame de combustible que ya provocó al menos tres accidentes y el derrape de seis vehículos.

Choque triple ruta 32
Un derrame de aceite provoca varios heridos en la Ruta 32 (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)

Uno de los incidentes más impactantes quedó registrado en video: un tráiler, incapaz de frenar, terminó golpeando a un camión luego de resbalarse sobre la calle.

Derrame combustible provoca caos en la Ruta 32

A la situación se suma una llovizna intermitente en varios tramos de la carretera, lo que incrementa el peligro de perder el control del vehículo.

Si tiene que viajar por la zona, reduzca la velocidad y viaje con mucha precaución.

Afortunadamente, no hay personas heridas.

