(Video) Señor se baja a golpear a motociclista en Heredia, pero este se defendió y no le fue ni regular

La violencia vial y la falta de control entre conductores vuelven a encender las alertas en Costa Rica, luego de que una agresión quedara grabada en cámaras de seguridad en Heredia.

En las imágenes se observa un vehículo blanco en el que viajaban dos adolescentes, una mujer adulta y el conductor. También se aprecia a un motociclista que circulaba por su carril cuando, por razones que se desconocen, el carro lo adelanta de forma brusca y se detiene frente a él.

Acto seguido, el conductor del automóvil se baja y comienza a golpear en reiteradas ocasiones al motociclista. Tras varios impactos, el hombre agredido logra defenderse y responde a los golpes. Le dio tantos golpes en el suelo al señor, que la familia tuvo que llegar a defenderlo.

Violencia entre conductores

Este hecho se suma a otros casos en los que discusiones o actos de imprudencia en carretera terminan en tragedia para familias que no se conocían entre sí, pero que hoy enfrentan consecuencias irreparables: en algunos casos, una persona pierde la vida y otra termina en la cárcel.

Tal es el caso que ocurrió en Santa Bárbara de Heredia, el 1 de abril del 2019, cuando murió el motociclista Raúl Zambrana Durán al ser perseguido luego de una discusión por Gerardo Ramón Cordero Vega, quien en ese entonces tenía 72 años y manejaba un carro como taxista informal.

Los jueces de Heredia condenaron al adulto mayor a 20 años en la cárcel por los delitos de homicidio calificado y lesiones culposas.

Lamentablemente otras situaciones de violencia podrían seguir terminando en luto y en la cárcel por no tener el control de las propias emociones.