Había una fila de carros, entonces viré a la izquierda, primero me fijé que no tuviera ningún problema (obstáculo) y seguí; en ese momento oigo que me gritan, no veo (quién es), pero puedo asegurar que venían dos motos. Resulta que este individuo (Zambrana) comenzó a decirme “¡viejo hijuep…, me cago en los restos de su madre, bajate del carro!”; son palabras desafiantes, sin embargo, seguí el camino, cuando llegué a la esquina de la iglesia doblé a la carretera principal y aparece la moto nuevamente... Siempre me he inclinado a creer que era un bajonazo.