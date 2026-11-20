Videos, audios y fotografías sobre crueldad animal contra unos gatos llevaron a las autoridades del OIJ a detener a dos adolescentes en Aguas Zarcas de San Carlos.

Los jóvenes, de 16 y 17 años, son sospechosos de un caso de crueldad contra animales, en el que varios gatos habrían sido maltratados hasta provocarles la muerte.

La diligencia fue realizada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos, a partir de las 5 a. m. de este viernes.

De acuerdo con la información judicial, la denuncia señalaba la existencia de un video en el que aparentemente se observaban agresiones contra varios gatos que habrían muertos.

Como parte de las pesquisas, las autoridades recopilaron material audiovisual que ahora será analizado para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Videos, fotografías y audios forman parte de las pruebas que las autoridades analizan en un caso que conmociona por la crueldad denunciada contra varios gatos. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Durante el allanamiento, los agentes buscaron evidencia que permitiera avanzar en el caso y decomisaron dispositivos electrónicos y otros indicios que serán sometidos a análisis forenses.

El caso se tramita bajo la dirección funcional de la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos.

El OIJ recordó que las personas que tengan información sobre este u otros casos pueden brindarla de manera confidencial y anónima a la línea gratuita 800-8000-645.