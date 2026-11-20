Dos jóvenes de apenas 19 años son señalados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como los presuntos responsables de arrebatarle la vida a un menor de edad en Puntarenas.

Este jueves, la Policía Judicial realizó un operativo para detener a ambos sospechosos, esto por medio de dos allanamientos realizados a eso de las 6 a.m. en barrio 20 de Noviembre y en Barranca, Puntarenas.

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El OIJ identificó a los supuestos asesinos como dos muchachos apellidados Ríos y Jiménez, ambos de 19 años.

Los dos jóvenes son investigados por un violento homicidio ocurrido el pasado 1.° de agosto en la localidad de Chacarita.

Los dos jóvenes fueron detenidos este jueves en Puntarenas. (OIJ/Los dos jóvenes fueron detenidos este jueves en Puntarenas.)

“De acuerdo con la versión preliminar, los hechos se dieron cuando el menor de 16 años viajaba en una bicicleta y, supuestamente, en un momento dado, fue interceptado por estas dos personas, quienes viajaban en una motocicleta. Estos, en apariencia, le dispararon en la espalda”, detalló el OIJ.

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El menor de edad sobrevivió al ataque y fue llevado de emergencia a un centro médico; posteriormente, lo trasladaron al Hospital México, donde falleció el pasado 1.° de octubre.

Además de detener a los dos jóvenes, los investigadores decomisaron aparatos electrónicos, dosis de crack y marihuana, así como 120 mil colones.