Al notar que una de las cámaras de seguridad de su propiedad estaba dañada, una mujer salió a revisar qué había pasado y minutos después terminó siendo víctima de una brutal paliza.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esa mujer, apellidada Navarro, de 28 años, habría sido atacada a golpes por un grupo de personas.

Ese ataque dio inicio a una investigación, la cual tuvo su punto más alto este jueves, pues la Policía Judicial detuvo a cinco mujeres y tres hombres como sospechosos de ese hecho.

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Las capturas se llevaron a cabo por medio de cinco allanamientos en Cariari, específicamente, cuatro en el barrio Palermo y uno en el barrio Astúa Pirie.

Los sospechosos fueron detenidos por medio de 5 allanamientos en Cariari. Foto OIJ. (OIJ/Los sospechosos fueron detenidos por medio de 5 allanamientos en Cariari. Foto OIJ.)

Se trata de cinco mujeres apellidadas Ávalos, de 42 años; Gutiérrez, de 20; Salazar, de 35; Sibaja, de 19; y Ávalos, de 37; así como tres hombres de apellidos Campos, de 34; Yuran, de 29; y Sibaja, de 40.

De acuerdo con el OIJ, estas personas son sospechosas de los presuntos delitos de amenazas agravadas y lesiones gravísimas, en hechos ocurridos en marzo y octubre de este año.

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En cuanto al ataque a Navarro, este ocurrió el pasado 15 de octubre.

“Supuestamente, la ofendida se encontraba en su vivienda y en un momento dado se percató de que una cámara de seguridad de su propiedad estaba dañada, por lo que procedió a revisarla.

“En apariencia, cuando salió a vía pública fue abordada por estas personas que la habrían agredido en múltiples ocasiones, provocándole lesiones en diferentes partes de su cuerpo”.

De momento, las autoridades no han dado a conocer cuál sería el motivo detrás del brutal ataque.