Un hombre se lanzó a una poza en Cartago para intentar salvar a un perro; sin embargo, lo que comenzó como un acto de valentía terminó convirtiéndose en una tragedia que le costó la vida.

La Cruz Roja informó que la tragedia ocurrió alrededor de las 11:06 a.m. de este jueves en Pacayas de Alvarado, en Cartago.

“Un hombre adulto ingresó a una poza para intentar rescatar a un perro. Según la información recibida, el hombre se sumergió y no volvió a salir a la superficie,” indicó la Benemérita.

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Ante esta emergencia, la institución desplazó una unidad básica de rescate y recursos de soporte.

“En el sitio se logró ubicar a un hombre adulto sin signos vitales. La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales correspondientes”.

La tragedia ocurrió en Pacayas de Cartago. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cruz Roja)

Dos fallecidos más

En lo que va de esta semana, la Cruz Roja ha atendido tres accidentes acuáticos con desenlaces mortales.

Uno de estos ocurrió la mañana de este mismo jueves en Santa Cruz de Guanacaste, donde un hombre fue arrastrado por la corriente.

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“Los cruzrojistas respondieron con los recursos necesarios y, tras las labores de atención, ubicaron a un hombre adulto sin signos vitales”.

A esto se suma que este jueves la Benemérita también encontró el cuerpo de un hombre que había sido reportado como desaparecido en Jacó desde el martes pasado.

“El cuerpo fue localizado en alta mar. En coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas, se realizaron las maniobras de extracción y traslado hasta una zona segura, donde fue entregado a las autoridades policiales”.

En lo que va del año, la Cruz Roja Costarricense ha abordado a 105 personas sin signos vitales, víctimas de accidentes acuáticos.