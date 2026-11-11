Vientos cambiarán las condiciones del tiempo en Costa Rica y estas zonas serán las más afectadas

Las condiciones características de la transición de la época lluviosa a la época seca continuarán este miércoles 11 de noviembre, con periodos de vientos alisios de moderada intensidad en diferentes sectores del país.

Juan Diego Naranjo, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que los vientos alisios comienzan a aumentar su intensidad en la cuenca del mar Caribe, situación que favorecerá la presencia de ráfagas en varias regiones.

LEA MÁS: El violento rastro que dejó peligrosa banda en varios pueblos de Guanacaste

El tiempo comienza a mostrar señales de la transición hacia la época seca y hay varias regiones donde las condiciones se harán sentir con mayor fuerza. (Cortesía CNE)

“Esto ocasiona que se registren ráfagas de vientos en los sectores montañosos del país, así como también en el Valle Central y en el Pacífico Norte”, señaló Naranjo.

Estas condiciones forman parte del comportamiento atmosférico propio de esta época de transición, en la que poco a poco comienzan a establecerse características de la temporada seca.