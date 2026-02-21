Vientos no dan tregua: otro empuje frío despedirá febrero, ¿qué días será?

Los vientos alisios en el Caribe son los responsables de aportar mayor humedad al país este fin de semana, generando lluvias en el Caribe y la Zona Norte, así como nubosidad variable en el Valle Central.

De acuerdo con el pronóstico, durante este sábado y domingo se mantendrán condiciones húmedas en la región, con vientos alisios moderados y posibilidad de lluvias dispersas en ambas vertientes. En el Caribe y partes de la Zona Norte se prevé abundante nubosidad a lo largo del día, acompañada de precipitaciones variables.

Mientras que en el Pacífico continuarán las condiciones típicas de la época seca, con baja probabilidad de lluvias de corta duración. No obstante, no se descartan lloviznas aisladas en sectores montañosos y zonas cercanas a la costa, especialmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur durante las tardes. El Pacífico Norte presentará menor cobertura nubosa, aunque con viento alisio moderado en áreas montañosas.

Para el Valle Central, se anticipa aumento de la nubosidad en horas de la tarde, con posibilidad de lluvias.

IMN

Vientos alisios aportarán mayor humedad y aumentará la presión atmosférica en la región. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Más viento y nuevo empuje frío

“La particularidad se presentará hacia el final del domingo, cuando un aumento progresivo de la presión atmosférica en la región estaría presentando la intensificación de los vientos del norte, en especial hacia el centro y norte del territorio nacional”, dijo José Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Además, para inicios de la última semana de febrero se prevé el ingreso de un nuevo empuje frío al mar Caribe. Este sistema reforzará las ráfagas de viento en las cordilleras y mantendrá las lluvias en la Zona Norte y el Caribe.

Las temperaturas seguirán cálidas hacia el mediodía, con sensación de bochorno debido al alto contenido de humedad en el ambiente. Las autoridades recomiendan precaución ante ráfagas fuertes en zonas montañosas y posibles lluvias intermitentes en regiones del norte y el Caribe.