Violencia desatada: cuatro hombres críticos tras ser atacados brutalmente en las últimas horas

Las últimas horas estuvieron marcadas por una serie de violentos ataques con cuchillo ocurridos en diferentes regiones de Costa Rica, dejando al menos cuatro hombres gravemente heridos y trasladados en condición crítica a distintos hospitales.

La Cruz Roja atendió varios heridos durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

El primer caso fue reportado a las 11:19 p. m. del sábado en Naranjito de Quepos, en Puntarenas. Según informó la Cruz Roja, un hombre de 43 años sufrió heridas de consideración en el tórax y el cuello. Tras recibir atención en el sitio, fue trasladado en condición crítica al Hospital de Quepos.

Poco después, a las 12:01 a. m., los cuerpos de emergencia atendieron otro incidente con arma blanca en Capellades de Alvarado, en Cartago. En este caso, la víctima fue un hombre de 30 años que presentaba múltiples heridas en el tórax. Debido a la gravedad de las lesiones, fue llevado en condición crítica al Hospital Max Peralta.

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La seguidilla de hechos violentos continuó a las 2:40 a. m. de este domingo en Peñas Blancas de San Ramón, Alajuela. Allí, un hombre de 26 años resultó herido con arma blanca y presentaba múltiples lesiones en el tórax. Los cruzrojistas lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Carlos.

El cuarto caso ocurrió a las 3:17 a. m. en Santo Domingo Centro de Heredia. Un hombre de 29 años fue atendido por una herida en el cuello provocada por un arma blanca. Debido a la seriedad de la lesión, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

En todos los casos, la atención inicial estuvo a cargo de unidades de soporte básico de la Cruz Roja. De momento no han trascendido las circunstancias que rodearon cada uno de los ataques.