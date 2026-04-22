Violencia en Curridabat: hombre irrumpe en casa y hiere a mujer de un disparo

Una mujer de 38 años, de apellido Campos, resultó herida la noche de este miércoles en Curridabat, luego de que un hombre ingresara a su vivienda y la amenazara con un arma de fuego.

La mujer fue trasladada al hospital. (Cruz Roja/Cortesía)

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 p.m., cuando el sospechoso irrumpió en la casa de la víctima y, tras amenazarla, le disparó en una pierna.

Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, mientras que la mujer tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Calderón Guardia.

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El caso se mantiene en investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.