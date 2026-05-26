Violenta colisión en ruta 32 dejó a un hombre con terrible lesión en una pierna

Un hombre resultó gravemente herido la tarde de este lunes tras una violenta colisión entre una motocicleta y un vehículo ocurrida sobre la ruta 32, carretera Limón - San José.

El hecho sucedió en las cercanías de la gasolinera Río Blanco, en Guápiles, en sentido hacia San José.

Un hombre sufrió terribles heridas en su pierna izquierda luego de ser impactado por un carro. Foto: Waze (Waze Costa Rica/cortesía)

Debido al fuerte impacto, el motociclista sufrió una severa lesión en una de sus piernas, que, aparentemente, le provocó una amputación, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado en condición roja a un centro médico.

Un hombre sufrió terribles lesiones en un accidente en la Ruta 32

Además, trascendió un video del accidente en el que, aparentemente, se observa al motociclista realizando una maniobra extremadamente peligrosa al atravesar la carretera de lado a lado.

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En las imágenes se aprecia cómo, segundos antes de completar el cruce, la motocicleta termina siendo impactada violentamente por un carro que circulaba por la vía.

Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.