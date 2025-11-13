Violenta noche en Matina deja un hombre muerto y un herido

Una balacera cobró la vida de un hombre y dejó a otra persona herida en Matina, Limón.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 8:45 p. m. de este miércoles 12 de noviembre.

El tiroteo ocurrió en la entrada de Saborío, en Carrandí de Matina.

La agresión fue atendida en Saborío, en Carrandí de Matina (Reiner Montero/Cortesía)

Cuando los paramédicos llegaron, declararon a la víctima sin vida.

Los lugareños mencionaron que otra de las víctimas fue llevada en un carro particular.

Las causas que mediaron en esta situación están bajo investigación de las autoridades judiciales, quienes se mantienen en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo.

La identidad del fallecido no ha trascendido y, de momento, no hay detenidos por este hecho.