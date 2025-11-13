Sucesos

Violenta noche en Matina deja un hombre muerto y un herido

La agresión fue atendida en Saborío, en Carrandí de Matina

Por Alejandra Morales

Una balacera cobró la vida de un hombre y dejó a otra persona herida en Matina, Limón.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 8:45 p. m. de este miércoles 12 de noviembre.

El tiroteo ocurrió en la entrada de Saborío, en Carrandí de Matina.

Cuando los paramédicos llegaron, declararon a la víctima sin vida.

Los lugareños mencionaron que otra de las víctimas fue llevada en un carro particular.

Las causas que mediaron en esta situación están bajo investigación de las autoridades judiciales, quienes se mantienen en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo.

La identidad del fallecido no ha trascendido y, de momento, no hay detenidos por este hecho.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

