Violentas agresiones a golpes dejan a dos hombres en condición crítica

Dos hombres resultaron gravemente heridos la noche del domingo tras sufrir violentas agresiones a golpes, ocurridas en Naranjo de Alajuela y en Chomes de Puntarenas.

El primer caso se reportó a las 7:01 p. m. en el centro de Naranjo, donde la Cruz Roja atendió a un hombre de 26 años que presentaba múltiples traumas. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Francisco de Asís de Grecia.

Los hombres fueron llevados al hospital en condición delicada. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Minutos después, a las 7:24 p.m., los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre otro caso de agresión en Chomes de Puntarenas. En el sitio, los socorristas encontraron a un hombre de 59 años con múltiples traumas.

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Tras ser estabilizado, el paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria para recibir atención médica especializada.

En ambos incidentes participaron unidades de soporte básico de la Cruz Roja . De momento, se desconocen las circunstancias que provocaron las agresiones y las autoridades no han brindado detalles si en alguno de los casos hay algún detenido.