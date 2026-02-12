Sucesos

Violento ataque a balazos en bar de Nosara deja tres detenidos

Los sospechosos, dos costarricenses y un nicaragüense, fueron capturados tras un allanamiento

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves un allanamiento en Nosara que culminó con la detención de tres hombres sospechosos del delito de tentativa de homicidio.

Los detenidos son dos costarricenses de 25 años, de apellidos López y Arias, así como un nicaragüense de apellido Baltodano, de 33 años.

Los detenidos son dos costarricenses de 25 años, de apellidos López y Arias, así como un nicaragüense de apellido Baltodano, de 33 años.
El OIJ detuvo gran cantidad de evidencia. foto: OIJ (OIJ/cortesía)

A los tres se les vincula con un hecho ocurrido el lunes 15 de diciembre de 2025, cuando, en apariencia, dos hombres llegaron en motocicleta hasta un bar ubicado en Nosara y habrían atentado contra la vida de la víctima utilizando armas de fuego.

LEA MÁS: Este es el último video musical que publicó joven cantante antes de ser asesinado: “La fe que se vive”

Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar e individualizar a los sospechosos, lo que permitió capturarlos.

En una vivienda en Nosara fueron detenidos los dos hombres de 25 años. Por su parte, el hombre de apellido Baltodano fue aprehendido en la calle, específicamente en barrio Chavarría, también en Nosara.

Los detenidos son dos costarricenses de 25 años, de apellidos López y Arias, así como un nicaragüense de apellido Baltodano, de 33 años.
Los detenidos tenían una moto robada. (OIJ/cortesía)

Durante la acción operativa, las autoridades lograron ubicar y decomisar evidencia importante para la investigación, entre ella un arma no letal y una motocicleta con denuncia de robo.

Finalmente, los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público junto con un informe policial.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balacera barataque a balazos barheridos en bardetenidos por balaceranosara guanacasteoij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.