Violento ataque a balazos en bar de Nosara deja tres detenidos

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron este jueves un allanamiento en Nosara que culminó con la detención de tres hombres sospechosos del delito de tentativa de homicidio.

Los detenidos son dos costarricenses de 25 años, de apellidos López y Arias, así como un nicaragüense de apellido Baltodano, de 33 años.

El OIJ detuvo gran cantidad de evidencia. foto: OIJ (OIJ/cortesía)

A los tres se les vincula con un hecho ocurrido el lunes 15 de diciembre de 2025, cuando, en apariencia, dos hombres llegaron en motocicleta hasta un bar ubicado en Nosara y habrían atentado contra la vida de la víctima utilizando armas de fuego.

Tras varias diligencias, los agentes lograron identificar e individualizar a los sospechosos, lo que permitió capturarlos.

En una vivienda en Nosara fueron detenidos los dos hombres de 25 años. Por su parte, el hombre de apellido Baltodano fue aprehendido en la calle, específicamente en barrio Chavarría, también en Nosara.

Los detenidos tenían una moto robada. (OIJ/cortesía)

Durante la acción operativa, las autoridades lograron ubicar y decomisar evidencia importante para la investigación, entre ella un arma no letal y una motocicleta con denuncia de robo.

Finalmente, los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público junto con un informe policial.