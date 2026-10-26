Violento atropello lanzó a hombre a un matorral en San Carlos y murió horas después en el hospital

Carlos Roberto Rojas Rojas, de 42 años, falleció la mañana de este lunes 26 de octubre, luego de ser atropellado la noche del domingo en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela.

El hombre fue llevado al hospital y falleció horas después. Foto: Ilustrativo

La víctima, vecino de Concepción de La Palmera, fue impactada por un vehículo a eso de las 9:35 p. m. del domingo. Producto del golpe, salió expulsado de la vía y cayó en un matorral.

Los vecinos trataron de ayudarlo, pero estaba muy delicado.

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La Cruz Roja atendió al hombre, quien se encontraba inconsciente y presentaba heridas de gravedad, entre ellas una lesión severa en uno de sus brazos.

Los socorristas confirmaron que sufrió la amputación de uno de sus brazos, por lo que lo trasladaron en condición crítica al centro médico.

Pese a los esfuerzos médicos, Rojas falleció en el Hospital San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias en las que ocurrió el atropello.