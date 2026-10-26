Sucesos

Violento atropello lanzó a hombre a un matorral en San Carlos y murió horas después en el hospital

Fue atendido inconsciente por la Cruz Roja y sufrió la amputación de uno de sus brazos antes de ser trasladado en condición crítica.

Por Silvia Coto

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Carlos Roberto Rojas Rojas, de 42 años, falleció la mañana de este lunes 26 de octubre, luego de ser atropellado la noche del domingo en Cerro Cortés de Aguas Zarcas, San Carlos, Alajuela.

Un hombre de 28 años falleció la noche de este jueves en Pital de San Carlos luego de colisionar de frente con un vehículo. La víctima conducía una motocicleta y viajaba acompañado de un menor de 15 años, quien requirió traslado en condición grave al Hospital de San Carlos. (Foto: suministrada por Edgar Chinchilla, corresponsal GN)
El hombre fue llevado al hospital y falleció horas después. Foto: Ilustrativo

La víctima, vecino de Concepción de La Palmera, fue impactada por un vehículo a eso de las 9:35 p. m. del domingo. Producto del golpe, salió expulsado de la vía y cayó en un matorral.

Los vecinos trataron de ayudarlo, pero estaba muy delicado.

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La Cruz Roja atendió al hombre, quien se encontraba inconsciente y presentaba heridas de gravedad, entre ellas una lesión severa en uno de sus brazos.

Los socorristas confirmaron que sufrió la amputación de uno de sus brazos, por lo que lo trasladaron en condición crítica al centro médico.

Pese a los esfuerzos médicos, Rojas falleció en el Hospital San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.