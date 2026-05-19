Sucesos

Violento choque contra tráiler acabó con la vida de motociclista en Limón

Tragedia en carretera durante la noche de este lunes

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Por Alejandra Morales

Un motociclista perdió la vida la noche de este lunes 18 de mayo, luego de verse involucrado en un aparatoso choque contra un tráiler.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 7:53 p. m. en la rotonda que está cerca de APM terminals, en Limón.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al conductor de la motocicleta sin signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

Accidente cinta amarilla
Tragedia en carretera durante la noche de este lunes. Foto: Ilustrativa

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Por el momento, no han trascendido la identidad de la víctima, ni las circunstancias en las que ocurrió el mortal accidente.

Las autoridades se encargaron de la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la fatalidad.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, las cuales deberán esclarecer la dinámica del choque entre la motocicleta y el vehículo pesado.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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