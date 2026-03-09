Sucesos

Violento choque entre carro y moto deja un muerto y dos heridos críticos en Pocosol de San Carlos

En el sitio falleció un hombre, mientras que dos personas más fueron trasladados en condición crítica

Por Silvia Coto

Un violento accidente de tránsito, ocurrido la noche del domingo en Pocosol de San Carlos, dejó como saldo una persona fallecida y dos más en condición crítica.

La emergencia fue reportada a las 8:07 p. m., cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre un choque entre un carro y una motocicleta.

Un hombre falleció por el accidente en San Carlos. Foto ilustrativa

Al llegar al lugar, los cruzrojistas encontraron una escena muy aparatosa. En el sitio, la Cruz Roja confirmó la muerte de uno de los involucrados, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades.

Además, los socorristas brindaron atención a un hombre de 37 años, quien fue trasladado en condición crítica al hospital de San Carlos. También resultó gravemente herida una mujer de 45 años, quien fue llevada en condición crítica a la clínica de Santa Rosa.

De momento, no se han brindado más detalles sobre las identidades de las víctimas ni la causa del accidente

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

