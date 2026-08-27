Volcán Poás tuvo una erupción durante la madrugada de este jueves y lanzó balísticos a 600 metros

El volcán Poás registró una erupción durante la madrugada de este jueves 27 de agosto, según confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El evento ocurrió a las 2:35 a. m. y fue catalogado como una erupción moderada. Debido a la nubosidad que había en la zona a esa hora, no fue posible determinar la altura que alcanzó la pluma.

De acuerdo con Ovsicori, los registros sismo-acústicos permitieron identificar dos pulsos durante la erupción.

“Se registra una erupción moderada en el volcán Poás. Según los registros sismo-acústicos se observan dos pulsos. Esta erupción lanzó balísticos aproximadamente 600 metros del cráter”, informó el observatorio.

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El volcán Poás registró una erupción durante la madrugada del jueves 27 de agosto del 2026, según confirmó el Ovsicori. (Ovsicori/Ovsicori)

Los materiales balísticos son fragmentos de roca y otros materiales expulsados durante una erupción que pueden desplazarse a cierta distancia desde el cráter.

Al momento de la erupción, el viento soplaba hacia el suroeste. El nivel de actividad del volcán se mantiene en Advertencia, de acuerdo con el monitoreo realizado por los especialistas.

Otro de los volcanes que mantiene un comportamiento activo es el Rincón de la Vieja, en Guanacaste, donde también se han registrado erupciones de manera recurrente.

Las autoridades mantienen el monitoreo de ambos volcanes para dar seguimiento a cualquier cambio en su actividad.