Sucesos

Voraz incendio amenaza con afectar conocida reserva natural

Equipos del SINAC, junto a brigadistas voluntarios, trabajan para evitar que el fuego alcance la Reserva Lomas Barbudal

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Por Hillary Chinchilla Marín

Un incendio forestal en una propiedad privada mantiene en alerta a las autoridades ambientales, debido a que las llamas amenazan con ingresar a la Reserva Lomas Barbudal, en Guanacaste, según información oficial del MINAE.

Esfuerzos para contener el avance del fuego

Bomberos forestales del SINAC combaten incendio cerca de la Reserva Lomas Barbudal.
Bomberos forestales del SINAC combaten incendio cerca de la Reserva Lomas Barbudal. (MINAE/MINAE)

Bomberos forestales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), destacados en Lomas Barbudal y Palo Verde, se encuentran en labores activas para controlar el incendio. A estas acciones se suman brigadistas voluntarios, quienes colaboran en la contención del avance del fuego.

De acuerdo con el reporte, el principal objetivo de los equipos en sitio es evitar que las llamas ingresen a la reserva biológica, reconocida por su biodiversidad y valor ecológico.

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Las labores se concentran en establecer líneas de control y reducir la propagación del incendio en la zona afectada. Las condiciones del entorno y la cercanía con el área protegida incrementan la preocupación de las autoridades.

La Reserva Lomas Barbudal es un espacio clave para la conservación de especies de flora y fauna, por lo que cualquier afectación representaría un impacto significativo en el ecosistema.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación mientras continúan los trabajos en el sitio.

Bomberos forestales del SINAC combaten incendio cerca de la Reserva Lomas Barbudal.
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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