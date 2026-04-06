¿Ya abrieron carretera del Cerro de la Muerte tras accidente en Cartago? Esto es lo que debe saber

La Ruta 2, Interamericana Sur, en el sector de San Isidro de El Guarco, Cartago, se mantiene cerrada tras el accidente ocurrido este viernes.

Durante la tarde de este domingo, un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la ruta 2, en San Isidro de El Guarco, Cartago, generando afectación en el Cerro de la Muerte.

Emergencia fue controlada, pero paso sigue cerrado

Ruta 2 sigue cerrada tras accidente en El Guarco, Cartago. (Bomberos/Bomberos)

De acuerdo con información oficial del Cuerpo de Bomberos, el incidente fue atendido desde el mediodía y se logró controlar cerca de las 4:45 p.m.

Sin embargo, la carretera no ha sido reabierta, ya que aún se está a la espera de la llegada de cuadrillas del ICE, que deberán encargarse de la reparación de postes del tendido eléctrico afectados en el accidente.

LEA MÁS: Tráiler con material peligroso vuelca y obliga a cerrar importante carretera en pleno regreso de vacaciones

Trabajo con materiales peligrosos

La emergencia requirió la intervención de la Unidad Especializada en Materiales Peligrosos, debido a la presencia de cilindros con acetileno.

En total, se realizó la revisión de 270 cilindros, como parte del protocolo de seguridad para evitar riesgos adicionales en la zona.

A la espera de reparaciones

Ruta 2 sigue cerrada tras accidente en El Guarco, Cartago. (Bomberos/Bomberos)

Las autoridades indicaron que se mantienen en el sitio a la espera de los funcionarios del ICE, con el fin de brindar apoyo durante las labores que permitan restablecer el paso.

Por ahora, el tránsito en este importante sector de la Interamericana Sur continúa cerrado, generando afectación para conductores que se desplazan por la zona.

Nota realizada con ayuda de IA