Sucesos

Tráiler con material peligroso vuelca y obliga a cerrar importante carretera en pleno regreso de vacaciones

Emergencia con materiales peligrosos obliga al cierre total en la ruta 2

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Por Alejandra Morales

Si usted necesita transitar este Domingo Santo por el Cerro de la Muerte, esta información es clave: un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la ruta 2, en San Isidro de El Guarco, Cartago.

La emergencia ocurrió cerca del sector del restaurante La Chonta, 50 metros en dirección hacia Pérez Zeledón, donde el vehículo de carga pesada sufrió el vuelco.

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Un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la Ruta 2, este domingo 5 de abril del 2026. Foto: Redes sociales
Un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la Ruta 2, este domingo 5 de abril del 2026. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)
Un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la Ruta 2, este domingo 5 de abril del 2026. Foto: Tomada de TV Sur
Un tráiler cargado con cilindros de acetileno volcó y mantiene el paso cerrado en la Ruta 2, este domingo 5 de abril del 2026. Foto: Tomada de TV Sur (Tomada de TV Sur/Tomada de TV Sur)

De acuerdo con el reporte preliminar por parte de los Bomberos, algunos de los cilindros presentan fuga, lo que activó un operativo por materiales peligrosos.

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En el sitio trabajan unidades de la Estación de Bomberos de Cartago, mientras que también se moviliza la unidad de Materiales Peligrosos y una ambulancia de soporte avanzado de vida.

El tramo de la ruta 2 permanece cerrado, por lo que las autoridades hacen un llamado a los conductores a tomar rutas alternas y extremar precauciones.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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